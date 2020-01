Roeselare - Langs de Roeselaarse Grote Ring brandde donderdagmiddag omstreeks 13 uur een voertuig van traiteurdienst Münchenhof volledig uit. De bestuurder merkte plots een serieuze rookontwikkeling op en kon tijdig zijn voertuig verlaten. Enkele passanten probeerden het voertuig, dat in lichterlaaie stond, te blussen. Dat lukte moeizaam. De toegesnelde brandweer slaagde daar wel in. Het voertuig is rijp voor de schroothoop. De medewerker was net op de terugweg na het leveren van de maaltijden.