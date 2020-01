Dodelijk ongeval met vrachtwagen en bromfiets in Gooik

Gooik / Ninove - Donderdagmiddag is er op de Ninoofsesteenweg in Gooik een dodelijk ongeval gebeurd. Daarbij zouden een bromfietser en een vrachtwagen betrokken zijn geweest.

De Ninoofsesteenweg in Gooik, op de grens met Ninove, is momenteel afgesloten door een dodelijk ongeval. “Het zou gaan om een aanrijding van een vrachtwagen en een bromfietser. Volgens de informatie die ik gekregen heb, zou de bromfietser overleden zijn. Over de identiteit van de persoon en de precieze omstandigheden van het ongeval weten we voorlopig nog niets”, zegt Michel Doomst, burgemeester van Gooik.