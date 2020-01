Voorzitter Frank Dierckens is er gerust in: “KV Oostende blijft zeker een profclub”

KV Oostende is aan zijn tweede stagedag bezig in Campoamor. Voorzitter Frank Dierckens schouwt er de troepen met zijn vriendin Cindy. De Oostendse patron is zeker dat de kustclub niet failliet gaat en straks dik 2,5 miljoen euro vindt om zijn proflicentie te krijgen.

LEES OOK. Stagedagboek KV Oostende. Rustige aanpak is vervangen door harde aanpak

“KVO blijft bestaan en zakt niet naar de amateurreeksen. Oostende blijft een profclub. We onderhandelen nog met een viertal investeerders. Een eerste piste is dat een groep buitenlanders KVO voor 100 procent overneemt, maar daar ben ik geen voorstander van. Ik wil dat de lokale verankering blijft. De andere buitenlandse kandidaten willen een meerderheidsparticipatie. Dat betekent dat zij ruim 50 procent van de aandelen in handen krijgen en ik tussen 25 en 40 procent behoud. Daarbij zou ik voorzitter blijven om de club te saneren. Dat is voor mij het ideale scenario. Als ik het licht op groen zet, is één van die vier opties een feit.”

KV Oostende heeft liefst tegen 15 februari een oplossing, want dan moet het licentiedossier ingediend worden. Later kunnen aan dat dossier wel nog documenten worden toegevoegd. Volgende week staat een meeting gepland met een kandidaat-overnemer en Dierckens wil graag een groot stuk van de 5 miljoen euro die hij in KVO pompte recupereer.