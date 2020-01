Buitenlandse Zaken op zoek naar Franstalige diplomaten om onevenwicht bij te stellen

Het diplomatiek examen wordt dit jaar uitsluitend voor de Franse taalrol georganiseerd. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken kampt met een tekort aan Franstalige diplomaten, en wil het onevenwicht met de Nederlandstaligen wegwerken.

Buitenlandse Zaken telt momenteel ongeveer 170 diplomaten in de eerste graad in de Nederlandse taalrol, en 130 à 135 in de Franse taalrol, legt woordvoerder Arnaud Gaspart uit. Het diplomatieke examen moet dat tekort aan Franstaligen opvullen. De FOD is dus op zoek naar een dertigtal Franstaligen, al kan dat nog variëren afhankelijk van onder meer budget, klinkt het.

Dat het diplomatiek examen voor één bepaalde taalrol wordt voorbehouden, is niet uitzonderlijk, zegt Gaspart. Dat is ook in het verleden al gebeurd als er een onevenwicht was tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Bovendien kunnen ook Nederlandstaligen aan het examen deelnemen, klinkt het. De enige vereiste is een masterdiploma van een Franstalige onderwijsinstelling.

De redenen voor het onevenwicht variëren, als zijn de taalvereisten een van de moeilijkheden in het examen, bevestigt Gaspart. De diplomaten moeten niet helemaal perfect tweetalig zijn, maar wel een zeer goede kennis van de andere landstaal hebben. Nederlands is geen verplicht vak in het Franstalige secundair onderwijs.

“Maar het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen dat talenkennis hét grote probleem is”, zegt Gaspart. “Er spelen ook nog andere zaken mee, zoals de bekendheid van de vacatures, of de aantrekkelijkheid van de job.”

De FOD raadt geïnteresseerde kandidaten alvast aan de specifieke taalvereisten nauwkeurig te raadplegen op de websites van de selectiedienst van de federale overheid Selor en Buitenlandse Zaken. Op 27 januari om 18 uur organiseert de overheidsdienst een informatiesessie over het examen, de stage en de diplomatieke carrière in het Egmontpaleis. Wie zich daarvoor wil inschrijven, kan dat vanaf 13 januari op de website van de FOD. De geselecteerde diplomaten zullen worden ingezet in een van de 117 diplomatieke en consulaire posten van België in de wereld.