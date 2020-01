De auto die een helikopter wordt, de ‘gangsterauto’ en opvallend veel elektrische steps: dit onthoudt onze man van het nieuwe Autosalon

Autoliefhebbers kunnen de komende tien dagen hun hart weer ophalen tijdens het autosalon in Brussel. Wij konden ons donderdag al eens vergapen aan de mooiste, de allernieuwste en vooral de schoonste wagens. Want als er één ding opvalt: zo goed als alle merken hebben tegenwoordig een of meerdere elektrische modellen en minstens één SUV in hun gamma. Wat we dan weer niet zagen waren pitspoezen.