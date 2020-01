“Ze veroorzaakt overal ruzies” en 6 andere redenen waarom de Britten Meghan Markle niet (meer) lusten

Het was begonnen als een sprookje. Hij, de zenuwachtige prins die na zijn traumatische jeugd en rebelse twintigerjaren de rust had gevonden. Zij, de bloedmooie bruid in witte jurk die hem gelukkig maakte. Een droomkoppel dat immense populariteit genoot. Maar het tij kan keren. Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) krijgen nu de wind van voren, omdat ze de Britse koninklijke familie de rug toekeren. Hij wordt nog enigszins gespaard. Zij daarentegen krijgt de zwarte piet toegeschoven. Wat maakt dat Meghan zo de meningen verdeelt? Zeven redenen.