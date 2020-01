“Wie 5G hackt, kan het hele land in chaos onderdompelen”, wat maakt het zoveel gevaarlijker dan 4G?

De Belgische veiligheidsdiensten vragen strengere beschermingsmaatregelen voor het uitrollen van het 5G-netwerk in ons land. En ook een Europees rapport waarschuwde in oktober al dat het netwerk een mooie toegangspoort kan zijn voor cyberaanvallen en spionage. Vaak wordt dan in de richting van het Chinese Huawei gekeken. Zo waarschuwden de Amerikanen vorig jaar nog dat Chinese 5G-technologie in ons land een gevaar zou kunnen vormen voor de NAVO die hier een hoofdzetel heeft. Maar wat maakt 5G nu plots zoveel gevaarlijker voor hacking en spionage dan 4G? 5 vragen over 5G.