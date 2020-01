Waarom Antoine het moeilijk heeft om zijn Griezmannetje te staan bij FC Barcelona

Het loopt nog steeds niet zo lekker voor Antoine Griezmann (28) bij FC Barcelona. Donderdagavond neemt de Catalaanse grootmacht het op tegen zijn ex-club Atletico Madrid in de Supercup. Kan de vinnige Fransman zich eindelijk definitief in de harten spelen van de Barça-aanhang?

Flashback naar de eerste terugkeer van Antoine Griezmann naar het Estadio Wanda Metropolitano begin december. Een tegel met zijn naam in gegraveerd werd gesloopt en besmeurd met ratten. Tijdens de opwarming van de speler van Barcelona ontrolde een groot spandoek met de niet mis te verstane boodschap “Querías tener un nombre y se te olvidó ser hombre” , wat zoveel betekent als “Je wilde naam maken en vergat een man te zijn.” Verder was tijdens de wedstrijd niet alleen constant gefluit van de tribunes te horen. “Griezmann, muérete” werd ook voortdurend gescandeerd. Vrij vertaald: “Griezmann, val dood!” Prettig weerzien met je ex-club, Antoine.

Zo’n vaart zal het nu wel niet lopen in Jeddah, Saudi-Arabië. Voor het duel voor de Spaanse Supercup zullen nauwelijks Atleti-supporters afreizen naar het King Abdullah Sport City Stadium. Niet dat een superster als Griezmann hier last van ondervindt: het grootste probleem ligt namelijk bij zichzelf. De kleine Fransman blijft het moeilijk hebben om zich te onderscheiden sinds hij afgelopen zomer overkwam uit de Spaanse hoofdstad. Tussen al het aanvallend geweld verbleekt Griezmann vaker dan hem lief is.

De cijfers van Griezmann zijn opmerkelijk genoeg volledig in de lijn van zijn voorbije 5 seizoenen bij Atletico Madrid. Na 18 wedstrijden in La Liga bij FCB klokt hij af op 7 goals en 4 assists. Vorig jaar waren dat 8 doelpunten en 5 assists, in 2017 was hij goed voor 5 goals en 4 assists na 18 wedstrijden, nog een jaar eerder 8 goals en 4 assists, in 2015 9 goals en 3 assists. Bij zijn debuut bij Atletivond hij 8 keer de weg naar het doel en was hij één keer de aangever na 18 speeldagen. Niks aan de hand dus op het eerste zicht, maar toch heeft Grizou het niet makkelijk in zijn eerste halfjaar bij Barcelona.

Antoine Griezmann kwam afgelopen zomer voor een slordige 120 miljoen euro over van Atletico Madrid Foto: REUTERS

De factor Messi

Enkel de onvermijdbare Messi (13) en Luis Suarez (11) scoorden meer voor Barça dit seizoen. Het is precies in de samenwerking met dit onafscheidelijk duo, dat het weleens mis loopt. “Ik heb nog steeds moeite om de looplijnen van Messi en Suarez volledig te doorgronden”, zei Griezmann hierover in een interview met de UEFA in november. “Ik mis nog steeds het vertrouwen in dit team om de beslissende pass te trappen.”

Het is hoogst bijzonder dat een speler van zijn kaliber zich zo bescheiden opstelt. Kan het dat de wereldkampioen te integer is voor een club als FC Barcelona? “Het was best een ongewone zelfkritiek van Griezmann, maar wel een oprechte,” weet El Mundo-reporter Francisco Cabezas. “Hij gaf toen zelfs toe dat zijn dribbelkwaliteiten soms te wensen overlaten. Dat zegt alles over het zelfvertrouwen van de Fransman. Zijn debuut was eigenlijk heel goed, maar de laatste maanden is hij enkel achteruitgegaan. Als zijn zelfvertrouwen hersteld is, kan dat plots heel de zaak veranderen.”

De grootste valkuil voor Griezmann is echter zijn positie volgens Ramon Besa, journalist bij de Spaanse krant El Pais. “Er loopt nu eenmaal voorin een heel goed spelertje rond: Lionel Messi speelt op de positie waar Griezmann bij Atletico floreerde. Hij kan gerust ook als tweede aanvaller spelen, maar coach Ernesto Valverde laat hem vaak uitwijken naar de linkerkant. Dit komt puur door de weelde voorin bij Barcelona.”

Griezmann in betere tijden bij Atletico Madrid Foto: Photo News

Ook het spel van Barcelona is helemaal anders dan het over-mijn-lijk-voetbal dat Diego Simeone in Atletico pompte. “Griezmann kan als geen ander uit de dekking spelen en ontsnappen aan zijn rechtstreekse verdediger. Een speelstijl die veel loopwerk vergt. Bij Barcelona wordt de laatste tijd meer het spel gemaakt met de bal aan de voet en minder vanuit de loopactie. Het is statischer dan wat Griezmann normaal gewend is.”

Kunnen we Griezmann stilaan in het lijstje zetten waar ook Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic en recent Philippe Coutinho toe behoren? Stuk voor stuk wereldvoetballers, maar ze hadden het o zo moeilijk om zich door te zetten in het aanvallende compartiment van de Catalanen. Een glansprestatie tegen Atletico op het Arabisch schiereiland zou een welgekomen stroomversnelling kunnen bieden voor de Franse chouchou.

“Neymar had het ook moeilijk in zijn eerste jaar en was daarna vertrokken als een van dé bepalende spelers,” besluit Cabezas hoopvol. “Bovendien moest Griezmann zich in zijn eerste jaar onder Simeone ook aanpassen. Verdedigende skills, pressing, volume: het zijn allemaal elementen die hij in zijn eerste jaar bij Simeone aan zijn spel heeft toegevoegd. Hij is ook nog maar 28 jaar en leert snel bij.”