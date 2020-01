Transferdromen kunnen opgeborgen worden: “Gareth Bale blijft bij Real Madrid, in januari en volgende zomer”

Een vertrek van Gareth Bale bij Real Madrid is niet aan de orde. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett donderdag gezegd. “Hij gaat in januari niet naar een andere club en het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat hij Madrid komende zomer verlaat”, aldus Barnett.

De international uit Wales heeft een contract bij de Spaanse club dat afloopt in 2022. Bale kwam in 2013 over van Tottenham Hotspur voor destijds een recordbedrag van 100 miljoen euro. De aanvaller heeft met Real vier keer de Champions League gewonnen.

Deze zomer stuurde met name trainer Zinédine Zidane aan op een transfer van de vleugelaanvaller, maar het kwam niet tot een deal met een andere club. Het salaris van Bale en zijn afkoopsom vormen beletsels. Bij Real is hij ploegmakker van Rode Duivels Eden Hazard, die net als Bale momenteel geblesseerd is, en Thibaut Courtois.

Zidane voelde zich eerder dit seizoen geroepen de supporters van Real Madrid tot de orde te roepen en Bale niet meer uit te jouwen. De voetballer lag onder vuur vanwege zijn uitbundige feestvieren met de nationale ploeg van Wales, toen die zich plaatste voor het EK voetbal in 2020. Bale danste en zwaaide met een vlag van Wales waarop viel te lezen: ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde’.