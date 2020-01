VS gelooft dat Iran vliegtuig per ongeluk neerschoot

Amerikaanse verantwoordelijken zijn overtuigd dat Iran het Oekraïense vliegtuig neerschoot dat woensdag is neergestort in de buurt van Teheran. Dat meldt CBS News. Bij de crash kwamen 176 inzittenden om, vooral Canadezen en Iraniërs.

Volgens anonieme bronnen van CBS News pikten de Amerikaanse inlichtingendiensten signalen op van een radar die ingeschakeld werd. Amerikaanse satellieten zouden ook de lancering van twee luchtafweerraketten opgepikt hebben, kort voor het vliegtuig ontplofte.

De informatie zou donderdag gebrieft zijn aan federale functionarissen. Een bron van CBS die op die briefing aanwezig was, zegt dat er onderdelen van raketten zijn gevonden op de plaats waar het vliegtuig is neergestort.

President Trump heeft naar eigen zeggen een vermoeden over wat er gebeurd is. Hij zegt dat de crash niet toe te schrijven valt aan technische problemen, maar dat “iemand een fout kan gemaakt hebben aan de andere kant.” Tijdens een evenement op het Witte Huis zei hij wel een idee te hebben over de situatie. “Ik wil niet zeggen dat andere mensen vermoedens hebben. Iemand kan een fout gemaakt hebben aan de andere kant. Niet ons systeem. Het heeft niks met ons te maken. Het vloog door een redelijke slechte buurt. Er kan een fout gemaakt zijn. Sommige mensen zeggen dat het mechanisch is. Ik denk persoonlijk niet dat dat zelfs aan de orde is.”

Toen hij gevraagd werd of hij dacht dat het om een ongeluk ging, antwoordde hij: “Ik weet het niet. Echt niet. Dat ligt bij hen. Op een bepaald moment moeten ze de zwarte dozen vrijgeven. Het beste is als ze die aan Boeing geven.” Maar de zwarte dozen aan Frankrijk of een ander land geven, is voor hem ook oké.

“Iets heel erg is gebeurd. Het is verwoestend.”

LEES OOK. Experts twijfelen aan officiële verklaring van vliegtuigcrash in Iran: “Aanwijzingen dat toestel werd neergeschoten”

Pentagon

Het Amerikaanse blad Newsweek bracht het verhaal naar buiten. Zij citeren drie hooggeplaatste bronnen binnen het Pentagon, de Amerikaanse inlichtingendiensten en de Iraakse inlichtingendiensten. Volgens hen is het vliegtuig neergehaald door een luchtafweer raket.

De conservatieve nieuwszender Fox vernam in het Pentagon het vliegtuig per vergissing door een Iraanse luchtafweerraket van Russische makelij is neergehaald. Het zou dan kunnen gaan om een Tor-raketsysteem.

Volgens Fox heeft Rusland in 2007 29 Tor-M1’s aan Teheran geleverd als deel van een in december 2005 ondertekend contract ter waarde van 700 miljoen dollar.

NBC News vernam van “meerdere ambtenaren” dat uit een initieel Iraans rapport, dat donderdag is vrijgegeven, zou blijken dat een “plotselinge energie” het toestel raakte, vooraleer het neerstortte. De bemanning heeft op geen enkele wijze over de radio om hulp gevraagd.

Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteiten zei inmiddels aan de CBS-correspondente in Iran dat de Amerikaanse conclusie niet klopt.

Londen eist onderzoek

De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag een “volledig, geloofwaardig en transparant” onderzoek geëist naar de crash van een Boeing van Ukraine International Airlines in Teheran.

“De informatie die we hebben is zeer zorgwekkend en we bekijken die met spoed”, zei een woordvoerder van Downing Street, na een telefoontje tussen de Britse premier en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Hij gaf geen verdere details.

De Oekraïense autoriteiten gaven al aan dat ze, als een van de mogelijke hypotheses, onderzoeken of het toestel geraakt werd door een luchtafweerraket. Ook onderzoeken ze de hypothese van een bom aan boord of een botsing met een drone.

Canada wil ook deelnemen aan onderzoek

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken François-Philippe Champagne heeft zijn Iraanse ambtgenoot Javad Zarif via telefoon gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek naar de gecrashte Oekraïense Boeing in Iran. Bij het drama kwamen vooral Canadezen en Iraniërs om.

Champagne en Zarif spraken elkaar woensdagavond, zegt het Canadese ministerie in een persbericht. Rechtstreekse contacten tussen beide landen zijn zeldzaam. Canada verbrak in 2012 de relaties met Iran omdat het land de regering van de autoritaire leider Bashar al-Assad in Syrië steunde.

Beide zwarte dozen beschadigd

Beide zwarte dozen van de woensdag in Teheran neergestorte Oekraïense Boeing zijn heschadigd. Dit heeft het hoofd van de Iraanse Organisatie voor Burgerluchtvaart, Ali Abdedzadeh, donderdag volgens het Iraanse persbureau Tasnim gezegd.

Abdedzadeh zegt dat het onderzoeksteam beschikt over de zwarte dozen. Beide zijn beschadigd “ten gevolge van het ongeluk en de brand”. De “memory-units” hebben de crash doorstaan, maar zijn beschadigd.