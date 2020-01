Zanger Ron Davis krijgt volgend jaar een passend eerbetoon in Bredene, vijftig jaar na zijn dood, op amper 25-jarige leeftijd. “Ron Davis leeft verder in veel harten”, zeggen de initiatiefnemers.

Ron Davis, pseudoniem van Ronny David, werd geboren in 1946 kwam van jongs af aan in contact met de showbizz, via zijn vader Oscar die een eigen revuegezelschap had. De zanger genoot grote bekendheid ...