Voetweg 59, die de Kleine Schoolstraat en de Hasselheidestraat van Ottenburg met elkaar verbindt, heet voortaan ‘Het zwarte schaap’. De naam is bedacht door kunstenares Vévé Shake Mazimpaka (53), als eerbetoon aan haar overleden vader Ernest (70).

Toen de verlamde Ernest nog leefde, vatte hij geregeld post aan deze voetweg 59, waar hij voorbijgangers begroette. De man was dan ook erg graag gezien in de buurt. Op 70-jarige leeftijd is hij overleden ...