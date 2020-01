Eupen verliest maar beperkt de schade tegen Ajax in Qatar

Eupen is in Qatar een maatje te klein gebleken voor een piepjong maar superieur Ajax. Met een 2-0 nederlaag hielden de Panda’s de schade nog beperkt. Anderlecht-testers Musona en Sowah maakten na de rust hun debuut voor Eupen.

De krachtverhoudingen waren van bij het eerste fluitsignaal duidelijk in Al-Wakrah. Eupen werd vanaf de eerste minuut weggedrukt door Ajax dat zijn vedetten rust gunde en met een B-elftal met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar aan de aftrap kwam.

Zelfs met een ploeg vol onervaren jonkies was Ajax voor de rust een klasse of vier sterker dan Eupen. De Nederlanders monopoliseerden de bal - het balbezitpercentage bij de rust was 71-29 - en dwongen de ene na de andere kans af. Traore knalde al na zeven minuten op de paal en De Wolf moest uitpakken met een paar goede reddingen. Halfweg de eerste helft werd de Eupense doelman van dichtbij geklopt door Siem De Jong na een sublieme voorzet van Eiting. Diezelfde Eiting bediende Traore even later op corner voor de 2-0. Van Eupense kant miste Gnaka net voor rust een reuzengrote kans op de aansluitingstreffer.

Foto: BELGAIMAGE

Na rust wisselde San José zijn hele elftal en bracht de Spanjaard ook Knowledge Musona en Emmanuel Sowah tussen de lijnen. Met de Anderlecht-testers en ervaren krachten als Schouterden en Cools op het veld knokte Eupen zich beter in de match. Ajax bleef de het spel domineren maar het kwaliteitsverschil was duidelijk minder groot dan voor de rust. In het slotkwartier kwam de ingevallen Sibiry Keita zelfs nog dichtbij de 2-1. Zaterdag speelt Eupen tegen PSV. Vrijdag is er nog een oefenduel met de Eupense B-ploeg tegen de U23 van Al Arabi.

Eupen: De Wolf (46’ Matthys (71’ Nurudeen)) - Beck (46’ Sowah), Lambert (46’ Amat), Verdon (46’ Koch), Blondelle (46’ Lapena), Gnaka (46’ Schouterden) - Milicevic (46’ Laurent), Ezatolahi (46’ Cools), Lazare (46’ Keita) - Bautista (46’ Ciampichetti (71’ Bolingi)), Embalo (46’ Musona).

Doelpunten: 20’ De Jong 1-0, 33’ Traore 2-0