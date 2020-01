Wie zich nog een laatste keer wil onderdompelen in de ongedwongen sfeer in café De Vliegende Schotel op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove zal snel moeten zijn. Eind januari houdt de flamboyante cafébaas Dane er definitief mee op.

Dane Van Lierde (68) bouwde in de 44 jaar dat hij er actief was een reputatie op die tot ver buiten de grenzen van Sint-Maria-Oudenhove bekend is. Binnen in het café waande je je in de hippietijd ...