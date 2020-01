Harry en Meghan zijn al verplaatst bij Madame Tussauds

Prins Harry en Meghan Markle domineren al bijna twee dagen het nieuws nadat ze bekend maakte een stap terug te willen nemen uit de Britse koninklijke familie. Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds hoorde die boodschap en nam een drastische maatregel.

Bij Madame Tussauds in Londen zijn de beelden van prins Harry en zijn echtgenote Meghan niet meer bij de andere royals te vinden. Zij staan een beetje verder en hebben nu hun eigen plekje. Volgens een woordvoerder van Madame Tussauds was het hele land geschokt door het nieuws en werden de beelden onmiddellijk verplaatst om hun nieuwe rol binnen het instituut te reflecteren. “Ze zijn twee van onze populairste beelden en zullen natuurlijk een belangrijke rol blijven spelen binnen Madame Tussauds Londen, we blijven uitkijken wat hun volgende hoofdstuk zal zijn.”