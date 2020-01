Belgische CEO’s starten jonger dan in buitenland

Belgische CEO’s worden op vrij jonge leeftijd benoemd. Dat blijkt uit een studie van de headhuntersfirma Heidrick & Struggles, die de 21 CEO’s uit de Bel-20 onder de loep nam.

Gemiddeld is een CEO uit de Bel-20 55 jaar oud. Een derde van hen werd aangesteld nog voor ze 45 jaar werden. Ze blijven ook langer op hun stoel: gemiddeld zetelt een Belgische CEO negen jaar, terwijl internationaal het gemiddelde zes jaar is. Volgens Heidrick & Struggles behaalde 86 procent van hen een diploma hoger onderwijs, tegenover gemiddeld slechts 58 procent.

“Waarom onze CEO’s jonger aangesteld worden, is niet eenduidig te verklaren. Het kan zijn omdat de schaal van de bedrijven gewoon kleiner is. En mensen op die manier iets gemakkelijker doorstromen. Internationaal zal dat meer competitief gebeuren”, zegt Jan Denys, arbeidsexpert bij Randstad. “Dat de CEO’s langer op hun stoel blijven, is eigen aan onze cultuur. De Belgische werknemer is gewoon heel trouw.”