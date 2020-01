Gecrasht, gekatapulteerd en voor trein op de rails beland: Jean-Paul (67) ontsnapte maar net aan de dood nadat auto plots alle dienst weigerde

Zulte -

Hoe enkele seconden het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Jean-Paul Vanden Broucke uit Zulte (67) kon ternauwernood ontsnappen van twee aanstormende treinen. Hij was met zijn auto op de sporen beland nadat die plots alle dienst weigerde. “Met alle kracht die ik nog had, kroop ik uit de auto. Vlak daarna werd die meegesleurd in het pad van de trein.”