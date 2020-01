Dutjestaks voor kleuters die op school slapen

Na de boterhammentaks zijn er nu ook scholen die een dutjestaks invoeren. In de Emmaüs basisschool in Aalter rekenen ze voor een dutje 1 euro per dag per kleuter. Dat vertelt schooldirecteur Jan Sierens aan VTM Nieuws. “Alleen al voor het personeel kost het slaapklasje ons 70 euro per dag. Zoveel geld willen wij niet besteden aan een taak die niets met onderwijs te maken heeft.”

Volgens de directeur hebben de ouders in Aalter geen problemen met de nieuwe maatregel en begrijpen zij dat zo’n dutjes en alles wat erbij hoort geen evidentie zijn. Bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn ze niet verbaasd over die dutjestaks. “Scholen krijgen geen vergoeding voor opvang voor en na school. Hetzelfde geldt voor de opvang tijdens de middag. En sinds de besparingen van enkele jaren geleden hebben scholen hun koopkracht heel wat omlaag zien gaan”, zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs. “Maar ze weten dat ze ruimte hebben om compenserende middelen te zoeken. Een schoolfeest of de boterhammentaks valt daar bijvoorbeeld ook onder.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts is alvast geen voorstander van de dutjestaks en vindt de maatregel dubbelop. “We begrijpen dat er een achterstand is in het kleuteronderwijs. De minister heeft daarom 70 miljoen euro vrijgemaakt voor het kleuteronderwijs en 100 miljoen voor het basisonderwijs. Ouders om geld vragen als je al extra geld krijgt is volgens ons een beetje dubbel”, zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere.