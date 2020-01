Dodelijk ongeval in Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle - Een 42-jarige vrouw is donderdagavond om het leven gekomen bij een zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle.

Het ongeval gebeurde rond 19 uur in de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. De 42-jarige automobiliste week om onduidelijke redenen van de weg af, knalde tegen een duiker waarna haar voertuig in een gracht naast de weg belandde.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Over de omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid.