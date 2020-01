Zeker drie nieuwe seizoenen van American Horror Story op komst

Later dit jaar verschijnt het tiende seizoen van de Amerikaanse tv-serie American Horror Story en dat zal niet het laatste seizoen zijn. FX Networks heeft bekendgemaakt dat er minstens nog drie seizoenen bijkomen.

Tijdens een persevenement van de Television Critics Association hebben de voorzitters van FX Networks, het netwerk achter American Horror Story, bekendgemaakt dat fans van de serie nog veel hebben om naar uit te kijken. Na het tiende seizoen zullen er minstens nog drie bijkomen.

De horrorserie heeft geen doorlopend verhaal en elk seizoen kan afzonderlijk bekeken worden. Elk seizoen heeft ook een eigen thema en een eigen setting: een spookhuis, een freak show, een gekkenhuis, een hotel,... Wat wel elk seizoen terugkeert zijn de acteurs. Zo hebben bedenkers Ryan Murphy en Brad Falchuk enkele favorieten die al in meerdere seizoenen verschenen. Emma Roberts, Evan Peeters en Kathy Bates zijn geregeld in de serie te zien. Maar ook zangeres Lady Gaga speelde ook al enkele keren mee in American Horror Story. Sarah Paulson, die in elk seizoen te zien was, speelt niet mee in het tiende seizoen. Of ze in de komende seizoenen wel te zien zal zijn, is nog niet geweten.