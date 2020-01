Supertalent Joao Felix snoert Lionel Messi de mond: Atlético verslaat Barcelona in strijd om Spaanse Supercup

Atlético Madrid heeft zich ten kost van Barcelona geplaatst voor de finale van Spaanse Supercup tegen Real Madrid. Los Rojiblancos zegevierden enigszins verrassend met 3-2 in Saudi-Arabië.

Het duurde tot de 46ste minuut alvorens de aanwezig supporters in het King Abdullah Sports City in Jeddah een doelpunt te zien kregen in een, zoals verwacht, bitsige wedstrijd. Het was Koke die Atlético op voorsprong zette. Amper vijf minuten later zette Lionel Messi de bordjes gelijk en nog eens tien minuten later stond het 2-1 voor de Catalanen dankzij ex-Atléticospeler Antoine Griezmann.

Doelman Jan Oblak hield de Madrilenen zoals zo vaak in de wedstrijd en de VAR keurde een derde Catalaanse doelpunt af voor heel nipt buitenspel van Arturo Vidal.

Segundo gol anulado al Barcelona, en esta ocasión por fuera de juego de Arturo Vidal.

Tien minuten voor tijd kreeg Atlético dan een penalty. Alvaro Morata miste niet: alles te herdoen. De gelijke stand stond amper vijf minuten op het bord toen Angel Correa de 2-3 tegen de netten werkte. Dolle pret bij Atlético en ongeloof bij Barcelona, dat de scheve situatie niet meer recht kon zetten en dus moest afdruipen.

Simeone y Valverde, cara y cruz.

De gemoederen raakten tijdens de wedstrijd overigens verhit toen Jordi Alba het aan de stok kreeg met Joao Felix, het supertalent van 126 miljoen. Lionel Messi ging er zich ook mee moeien, maar de 20-jarige Portugees weerde zich kranig tegen de grootmeester.

