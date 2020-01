Het is erop of eronder voor informatieronde van Coens en Bouchez, maar: “Drie dagen is lang in de politiek”

Nog drie dagen hebben Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) om hun opdracht te redden. Want voorlopig lijkt hun informatieronde niet de fundamenten van een nieuwe regering te leggen. Zolang ze niet uitmaken welke partijen mee mogen doen, blijft de formatie surplacen. “Maar drie dagen is lang in de politiek”, klinkt het in de entourage van de informateurs.