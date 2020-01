Beruchte pornokoning van België wil enkel nog seks als er een contract getekend wordt

Dennis Black Magic, de beruchte en zelfverklaarde pornokoning van ons land, mag in de toekomst enkel nog seks hebben als er een contract getekend wordt. Dat deelt hij mee op Facebook. Dat doet hij om geen risico te lopen in de toekomst.

“Na overleg met mijn raadsman (géén grap) is er besloten om vanaf 2020 enkel en alleen nog seks te hebben na het tekenen van een contract”, schrijft hij. “Ik kan de dag van vandaag geen risico’s nemen, want haast elke publieke figuur is een vogel voor de kat geworden.” Daarmee verwijst hij naar filmproducer Harvey Weinstein die door verschillende vrouwen aangeklaagd wordt voor verkrachting en waarvan het sterk gemediatiseerd proces nu in de Verenigde Staten loopt.

“Hij wordt aangeklaagd terwijl hij sterren groot heeft gemaakt. Maar als hij betaalt, laten ze de klachten vallen. In mijn ogen is het dan nooit een klacht geweest, maar eerder wraak, afgunst en jaloezie van modellen en actrices.”

Daarom stopt hij nu met “spontane seks, hevige one-night-stands en werkgerelateerde relaties.” “Het zal een hele boekhouding worden, maar ik zal tenminste gerust zijn.”