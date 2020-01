Red Flame Tessa Wullaert ziet Manchester City-trainer vertrekken naar Amerika (maar nog niet meteen)

Nick Cushing laat de vrouwenploeg van Manchester City na meer dan zes jaar achter zich. De 35-jarige coach van Red Flame Tessa Wullaert wordt vanaf februari assistent bij MLS-club New York City FC.

De Engelsman vertrekt dus nog niet meteen bij de Citizens. Die spelen tot die tijd nog vijf wedstrijden: thuis tegen Everton (11/1), uit bij Sheffield United (15/1), uit bij Birmingham City (19/1), uit bij Manchester United (26/1) en thuis tegen Arsenal (2/2).

Cushing vertrekt dus na een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen want de Gunners zijn titelverdediger in de Engelse Super League en gaan ook dit seizoen weer aan de leiding, voor Wullaert en co. Nadien neemt assistent Alan Mahon als interim over.

Man City won onder Cushing - die de club in 2014 naar de eerste klasse leidde en in 2017 nog voor 3,5 jaar bijtekende - zes prijzen, waaronder de titel in 2016 en twee FA Cups. De voorbije vier seizoenen speelden de Citizens telkens in de Champions League. Wullaert is bezig aan haar tweede seizoen bij de Engelse topclub, dat de Red Flame weghaalde bij Wolfsburg.