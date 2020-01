Mbokani wil verlengen bij Antwerp (maar enkel voor twee jaar)

Geweldig nieuws voor Antwerp, want Dieumerci Mbokani (34) wil verlengen. Maar: de topschutter rekent wel op een inspanning van de club en heeft een voorwaarde. Hij wil niet voor één jaar bijtekenen, maar voor twee.

Schoon volk vandaag in Algorfa, want Paul Gheysens en Luciano D’Onofrio komen een kijkje nemen op de stage van Antwerp. De voorzitter en sportief directeur wonen er de wedstrijd tegen FC Lugano bij, alsook die van morgen tegen een lokale selectie. Maar ze kunnen best ook nog eens met hun topschutter praten.

Dieumerci Mbokani (34) is in juni opnieuw einde contract. En op zich is de situatie duidelijk. Antwerp wil langer door met Mbokani – het tegendeel zou raar zijn, gezien zijn statistieken. En Mbokani zelf wil ook langer bij Antwerp blijven – hij wil net als zijn vrouw stabiliteit. Alleen zitten beide partijen nog niet helemaal op dezelfde golflengte. Dat geeft de aanvaller zelf aan.

“Antwerp wil me voorlopig maar één jaar extra geven, omdat het me een dure speler vindt. Terwijl ik net een meerjarig contract wil, want ik moet ook aan mijn toekomst denken. Als ik voor twee jaar kan verlengen, dan doe ik dat meteen”, aldus de Congolese spits.

Wat in januari?

Mbokani wil dus boter bij de vis en speelt (logischerwijze) het spel. Hij heeft het voordeel dat hij met buitenlandse interesse kan schermen. Het Turkse Fenerbahçe heeft hem op de lijst staan, maar er zijn nog meer clubs geïnteresseerd, zegt hij: “Clubs waarbij ik nu meteen voor meerdere jaren zou kunnen tekenen.”

Hij laat ook nog altijd opening voor een vertrek in januari – “We zullen zien waar ik op 1 februari speel” –, maar wat dat betreft, moet hij zich geen illusies maken. Antwerp laat zijn beste speler heus niet gaan in het midden van het seizoen. Het heeft maar één doel: volop toewerken naar die verlenging.