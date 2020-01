Vik (72) ontmoet politie-inspecteur Stephanie die hem het leven redde: “Wie nog één verkeerd woord over de ‘polies’ zegt, krijgt het met mij aan de stok”

Schoten -

Vik Heymans (72) stond op 30 november in Schoten rustig naar de sinterklaasstoet te kijken, tot hij in elkaar zakte. Hartfalen, zou later blijken. Dat Vik nog leeft, heeft hij te danken aan Stephanie (26), een politie-inspecteur die koelbloedig optrad en hem met succes kon reanimeren. “Gelukkig hadden we in het politiekantoor net een opfrissing EHBO gekregen”, vertelt Stephanie. Donderdag ontmoetten de twee elkaar weer.