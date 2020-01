Gheysens pompt 5,6 miljoen extra in Antwerp: “Zo moeten we geen sterkhouders verkopen”

Bij Antwerp heeft eigenaar/voorzitter Paul Gheysens eind december 2019 opnieuw een kapitaalsverhoging doorgevoerd, dat werd gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat om een bedrag van 5,6 miljoen euro, waarvan Gheysens 1,4 miljoen meteen heeft gestort en de overige 4,2 miljoen heeft toegezegd om later te storten. Opmerkelijk, want midden 2019 was er ook al een enorme kapitaalsverhoging van 10,5 miljoen. Maar de reden is simpel: de club heeft nog niet genoeg inkomsten. Die zijn de voorbije twee jaar wel enorm gestegen – zowel van merchandise, tickets als businessevents –, maar nog niet voldoende om de kosten te dekken, want Antwerp maakte vorig seizoen 8,2 miljoen euro verlies. En dus was het nodig dat Gheysens extra geld in de club pompt.

“Dat toont nogmaals aan dat de voorzitter een engagement is aangegaan voor de lange termijn”, klinkt het bij Antwerp. “Door zijn inspanningen kan de club het werk in ‘investeringsmodus’ verder zetten. En bijgevolg zijn we niet verplicht om een sterkhouder te verkopen en kunnen we zowel sportief, infrastructureel en organisatorisch blijven groeien.”