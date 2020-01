Keeperskwestie bij Anderlecht: Didillon kan vertrekken, Roef wil niet bijtekenen

Anderlecht zit weldra met een keeperskwestie. Hendrik Van Crombrugge (26) is uiteraard de onbetwiste titularis, maar achter de nummer één dreigen drie doelmannen te gaan. Thomas Didillon (24) die vorige zomer aan de kant werd geschoven na een sterk seizoen wil zelf graag weg. De Fransman wordt onder meer gelinkt aan het Amerikaanse New York Red Bulls en paars-wit wil/kan nog geld aan hem verdienen. Om zijn vertrek op te vangen polste RSCA bij Davy Roef (25) of hij zijn contract toch niet zou willen verlengen. Het RSCA-jeugdproduct ziet dat echter niet zitten. In juni loopt zijn huidige verbintenis af en dan kan hij transfervrij vertrekken. Het is zelfs niet uitgesloten dat er in januari al een nieuwe ploeg aanklopt, want eerder polste RC Genk al. Roef wil (als eerste keeper) graag zijn kans wagen bij een andere club en niet langer reservekeeper zijn bij RSCA.

Nieuwe keeper?

De vraag is of Anderlecht het volgende half jaar nog op Frank Boeckx kan rekenen als back-up in doel. De rug van Frank The Tank speelt regelmatig weer op en hij zal deze week niet meer aansluiten op stage. Zijn focus verlegt zich stilaan naar zijn job als keeperstrainer bij de U21. Full time. Als zowel Didillon als Roef vertrekken, moet er een nieuwe keeper komen.