Elias Cobbaut moet geld in het laatje brengen voor Anderlecht: paars-wit rekent op 10 miljoen euro

De toekomst zal uitwijzen of het kan. Anderlecht is bereid om Elias Cobbaut te verkopen en de prijs waarvoor RSCA aan tafel wil gaan zitten is 10 miljoen euro. En dat is niet zo onlogisch.

Cobbaut is nog maar 22 jaar en een fysiek sterke linksvoetige verdediger die zowel centraal als op de flank uit de voeten kan. Zo’n profiel is niet makkelijk te vinden en anderhalf jaar geleden betaalde paars-wit zelf 3,5 miljoen voor hem. Bovendien werd Cobbaut onlangs Rode Duivel, wat zijn marktwaarde opdrijft. Toch is de verdediger nog niet weg. Gisteren amuseerde Cobbaut zich nog op de training met Zulj. Hij werd wel al gelinkt aan Shef­field en Atalanta, maar van een deal is nog geen sprake. Hoever willen die clubs gaan?