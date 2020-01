Linksvoetig, Belgisch én gratis: AA Gent praat met Moeskroen-verdediger Bruno Godeau

Bruno Godeau geniet belangstelling van AA Gent. De verdediger ziet zijn contract komende zomer aflopen bij Moeskroen en vertrekt. Godeau geniet opties in binnen- en buitenland, al wordt er alvast gepraat met de Buffalo’s om komende zomer de overstap naar de Ghelamco Arena te maken.

De gewezen belofteninternational is er nog steeds maar 27 en is als linksvoetige, Belgische én gratis verdediger een aantrekkelijke optie. Komend weekend wil Godeau alvast voor zichzelf de knoop doorhakken waar hij volgend seizoen het liefst aan de slag wil gaan. Verder bij AA Gent werd de transfer van Yuya Kubo naar FC Cincinnati geofficialiseerd. De van Fiorentina gehuurde middenvelder Nicky Beloko vertrekt daarnaast vervroegd terug naar zijn moederclub. AA Gent kende gisterennamiddag negen afwezigen op training, maar dat was vooral uit voorzorg. Onder hen ook opnieuw Roman Yaremchuk, al is de last die hij ondervond aan zijn hiel/achillespees stilaan over. Vrijdag oefent AA Gent om 11 uur tegen het Duitse FC Ingolstadt. In de namiddag is de groep vrij. Zaterdag keert de selectie na een ochtendsessie opnieuw naar huis.