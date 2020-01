Staat Marouane Fellaini open voor een comeback naar de Premier League? West Ham wil ex-Rode Duivel terug naar Engeland halen

Zien we Marouane Fellaini binnenkort terug aan het werk in de Premier League? Als het van West Ham manager David Moyes afhangt wel.

Het doorgaans goed ingelichte Sky Sports meldt dat Moyes Big Fella terug naar Engeland wil halen. Moyes werkte eerder al samen met Fellaini bij Everton en bij Manchester United.

Fellaini is nu nog aan de slag bij het Chinese Shandong Luneng waar hij een slordige 12 miljoen euro netto per jaar verdient. Door het loonplafond van 3 miljoen euro, dat de Chinese voetbalbond wil invoeren voor buitenlandse spelers, zou Fellaini maar liefst 75% van zijn loon moeten inleveren bij een nieuw contract. Het huidige contract van Fellaini loopt wel nog twee jaar. Toch is het volgens Sky Sports niet uitgesloten dat Fellaini voor de vlucht vooruit kiest en sneller zijn comeback gaat maken in de Premier League. Op een persconferentie op donderdag zei Moyes nog dat hij op de transfermarkt zoekt naar spelers met ervaring in de Premier League. Ook Sander Berge van RC Genk zou op het verlanglijstje staan van West Ham.