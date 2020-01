In het artikel over de procedure die Bruno Tindemans voor de Raad van State heeft aangespannen tegen de Vlaamse regering (Het Nieuwsblad, 9 januari), stond dat Liesbeth Homans (N-VA) in mei 2019 Vlaams minister van Werk en Arbeid was. Dat klopt niet. Dat was Philippe Muyters (N-VA). Homans was minister van Bestuurszaken, en werd later Vlaams minister-president. Onze excuses.