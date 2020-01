Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn zeker: “Iran schoot vliegtuig neer”

Huis van Afgevaardigden wil dat Trump toestemming vraagt voor aanval op Iran

Zowel een medewerker van het Amerikaanse Pentagon, als een hoge functionaris van een Amerikaanse inlichtingendienst én een Iraakse functionaris vertelden aan journalisten van het Amerikaanse blad Newsweek dat vlucht 752 van Ukraine International Airlines door een luchtafweerraketsysteem werd neergeschoten. Daar zouden volgens de drie bronnen ernstige aanwijzingen voor zijn.

De Boeing 737-800 was woensdagochtend net opgestegen op de internationale luchthaven van Teheran en onderweg naar Kiev, toen het toestel al na vijftien kilometer plots naar beneden stortte.

Een Amerikaanse functionaris vertelde aan The New York Times dat uit Amerikaanse satellietbeelden blijkt dat vlak voordien op Iraanse bodem twee raketten werden afgevuurd door een SA-15 raketlanceerder. Net daarvoor werd een radar aangezet. Minstens één van die TOR-M1 raketten zou het vliegtuig getroffen hebben.

Volgens de Amerikaanse tv-zender CBS zouden er zelfs videobeelden circuleren van het moment waarop een raket het vliegtuig raakt, op een moment dat de Boeing aan het opstijgen is.

Op de luchthaven in Kiev plaatst een stewardess een kaars bij een gedenkplek voor de omgekomen bemanning van het Oekraïense toestel. Photo News

“Per ongeluk”

Toch zou het geen doelbewuste aanslag op een westers doelwit zijn geweest. Volgens een analyse van het Pentagon zou de aanval eigenlijk een ongeluk zijn. Hoewel het toestel in Teheran was opgestegen, zouden de Iraniërs niet hebben gezien dat het om een passagiersvlucht ging.

Het incident gebeurde enkele uren na een eerdere Iraanse raketaanval op twee Amerikaanse doelwitten in Irak. Die raketaanval, waarbij volgens de Verenigde Staten geen Amerikaanse slachtoffers vielen, was een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Allicht was het Iraanse luchtafweergeschut geactiveerd, uit vrees voor een tegenaanval van de Amerikaanse luchtmacht op Iraanse bodem.

“Iemand maakte een fout”

“Het is zeer tragisch”, zei de Amerikaanse president Donald Trump op een persconferentie. “Ik heb mijn vermoedens over wat er gebeurd is. Ik wil ze niet uitspreken, want anderen hebben dezelfde vermoedens. Iemand aan de andere kant kan een fout gemaakt hebben – niet wij. Het toestel vloog over een ruige buurt. Sommigen zeggen dat het om een mechanisch probleem zou gaan, maar volgens mij is daar geen sprake van.”

Dat Trump zich zo mild opstelde, kan aantonen dat hij de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran niet wil laten escaleren. Onder de 167 passagiers waren geen Amerikanen. Wel 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, tien Zweden, vier Afghanen, drie Britten en drie Duitsers.

Ook de Canadese premier Justin Trudeau verklaarde donderdag dat hij gelooft dat het vliegtuig door Iran werd neergehaald.

Nabestaanden rouwen om de dood van de 176 mensen die bij de crash om het leven kwamen. AP

Het Iraanse regime was er donderdag zéér snel bij om de Amerikaanse nieuwsberichten te ontkennen. Volgens Iran stortte het vliegtuig neer door een mechanisch defect in één van de motoren. Iran zou nu bereid zijn om Oekraïense onderzoekers toegang te geven tot de twee zwarte dozen van het vliegtuig.