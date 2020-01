Er hangt elektriciteit in de lucht

Elk autosalon, waar ook ter wereld, hoopt uiteraard op zo veel mogelijk premières. Brussel mag dit jaar zeker niet klagen met 11 wereldprimeurs (van de Mercedes-Benz GLA tot de nieuwe Jaguar F en de nieuwe Renault Espace), zeven Europese premières (van de Audi e-tron Sportback tot de BMW M8 Coupé) en 11 Belgische premières (onder andere de Volkswagen Golf 8, de Porsche Taycan, de nieuwe Opel Corsa).

De nieuwe BMW M8 Gran Coupé. Prijskaartje: 208.745 euro put

Iedereen elektrisch

We moeten milieubewuster gaan rijden. Elektrisch is in, daar kan je niet naast kijken op dit salon. Elk automerk dat zichzelf respecteert stelt op het salon één of meerdere elektrische en/of hybride modellen voor. Zo is er een e-Mini vanaf 19.050 euro, de nieuwe Mazda MX-30 (34.590 euro). Of de Jaguar I-Pace. Opvallend hier zijn ook de klinken die automatisch in het koetswerk verdwijnen eens de wagen is gestart (te koop vanaf 80.800 euro). Een Belgische primeur is ook de eerste Skoda Octavia plug-inhybride. Op het salon in Brussel staan in totaal 176 elektrische modellen, keuze genoeg dus.

De nieuwe elektrische Mini put

Elk merk heeft minstens één SUV

Ieder merk heeft tegenwoordig minstens één SUV in het gamma zitten. Ook de premiummerken. Zo pakt Mercedes uit met de nieuwe Mercedes-GLA en hebben sommige Aziatische merken zelfs bijna alleen nog SUV’s.

Maar de meeste opvallende is wellicht de MG ZS EV. De eerste elektrische SUV van Chinese makelij haalde vorig jaar een maximale veiligheidsscore van vijf sterren bij tests door crashtestinstituut Euro NCAP. En dat is uitzonderlijk, zeggen autospecialisten. Want Chinese auto’s hadden in het verleden geen al te beste reputatie als het op veiligheid aankwam. Die MG ZS EV wordt binnenkort op de Belgische markt gelanceerd. Basisprijs voor een wagen zonder al te veel fantasietjes: 33.710 euro. Met een volgeladen batterij kan je, zo beweren ze toch, ruim 260 kilometer rijden.

Benzine, diesel of lpg

Op het salon staan auto’s met acht verschillende aandrijftechnologieën: benzine, diesel, waterstof, elektrisch, CNG, lpg, hybride of plus-inhybride. In het goedkopere segment heeft Dacia bijvoorbeeld nog geen elektrische wagen. Maar wie op het salon een Dacia koopt kan voor dezelfde prijs kiezen tussen een diesel-, benzine- of een lpg-versie.

E-motoren

Op het autosalon staan ook 42 merken van motoren. En ook die worden elektrischer. Harley-Davidson stelt bijvoorbeeld zijn LiveWire voor die vanaf nu in ons land te koop is vanaf 34.000 euro. Volledig opgeladen, aan een laadpaal voor auto’s of thuis in het stopcontact met een speciaal meegeleverde kabel, kan je er goed 150 kilometer mee rijden.

De eerste elektrische Harley-Davidson is nu te koop in ons land put

Droomwagens

Voor zeven euro extra kan je de Dream Cars bekijken in paleis 1. En ook daar valt het op dat alle grote en dure merken zich op de markt van de terreinwagens gooien. Een Aston Martin SUV met V8-motor kost je wel 197.000 euro. Maar dat is maar klein bier in vergelijking met de Rolls-Royce Black Badge. Hij ziet er een beetje uit als een gangsterauto. Aan het model dat op het salon staat hangt een prijskaartje van 493.589, 25 euro. Waarom die 0,25 cent er absoluut bij moet staan en of ze die niet laten vallen als we hem zouden kopen, daar kon de verkoopster op de stand ons niet op antwoorden.

De Rolls-Royce Black Badge, goed voor bijna een half miljoen euro. put

En toch is de Rolls-Royce niet de duurste auto op het salon. In hetzelfde paleis staan Bentley’s en een Genty Akylone, een nieuwe Franse sportwagen. Kostprijs: 1.740.000 euro. Maar de absolute topper is de Bugatti Chiron Sport: 3.002.000 euro. Met de prijs van zo één Bugatti kan je 385 Dacia Logans kopen, een van de goedkoopste wagens op het salon. Nog een vergelijking: de Dacia verbruikt gemiddeld zo’n 5 liter per 100 kilometer, de Bugatti slikt over dezelfde afstand 22 liter en stoot maar liefst 506 gram CO2 uit. Bij de nieuwe Mercedes GLB bijvoorbeeld is dat maar 193 gram, de nieuwe BMW M8 tussen 253 en 256 gram.

De duurste auto van het salon, deze Bugatti Chiron Sport put

Futuristische wagens

Zoals ieder jaar staan er ook een aantal auto’s die leuk zijn om naar te kijken maar die je niet meteen zal tegenkomen op de A12. Met de Pal-V bijvoorbeeld kan je niet alleen rijden, staat er te veel file kan hij ook vliegen. De vleugels liggen opgeplooid op het dak en het dashboard ziet er uit als dat van een vliegtuig of helikopter. Ook opvallend, de BMW i Next. Met een grote voorruit die naadloos overloopt in het panoramisch dak, parket op de vloer en de ergonomische zetels en dakbekleding in beige velours. Of de Krugger, een volledig met de hand gemaakte sportauto die meer kunst is dan auto.

De BMW Next: een rijdend salon put

Is er te veel file kan je deze Pal-V ombouwen tot helikopter put

Zelfs de banden van deze Krugger zijn onzichtbaar put

Alternatieven voor de wagen

Opvallend op dit autosalon is de grote aandacht voor alternatieve vervoersmiddelen zoals elektrische steps of fietsen en monowheels. Toch vinden de organisatoren niet dat ze daarmee tegen hun eigen winkel spreken. De wegen slibben dicht, er moeten alternatieven gezocht worden. Vooral in steden, zegt Febiac. ‘WeAreMobility’, de beurs voor nieuwe mobiliteitsvormen, krijgt daarom dit jaar zelfs een centrale plaats in de Patio.

Wie wil kan een omloop afleggen met een monowheel of een step put

Praktisch

Het autosalon loopt van vrijdag 10 tot zondag 19 januari en dat van 10.30 uur tot 19 uur. Nocturnes tot 22 uur zijn er op vrijdag 10, maandag 13 en vrijdag 17 januari.

Tickets kosten 15 euro, kinderen tot en met 5 jaar mogen er gratis in. Tot 12 jaar is er een voordeeltarief van 10 euro. En op 14, 15 en 16 januari is er een goedkoper midweekticket dat enkel online te koop is op www.autosalon.be. Dan betaal je 10 euro als volwassene. Let wel, wil je paleis 1 bezoeken waar de droomwagens staan, betaal je nog eens 7 euro extra.

All-in-ticket ‘B-dagtrip’: reis heen/terug (trein NMBS + metro MIVB) en toegang tot het salon kosten afhankelijk van het vertrektsation tussen . 21,90 en 29,40 euro.

Weet ook dat op het salon al een paar jaar geen testritten meer kunnen gemaakt worden. En wie speciaal voor de pitspoezen komt, die is er ook aan voor de moeite. Behalve dan aan de stand van Suzuki.