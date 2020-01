Huis van Afgevaardigden keurt resolutie goed over begrenzing militaire actie van Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat door de Democraten wordt gedomineerd, heeft donderdag zoals verwacht groen licht gegeven voor een resolutie die de militaire acties van de Republikeinse president Donald Trump in Iran moet begrenzen. Dat is vooral een symbolische daad.

De resolutie werd goedgekeurd met 224 stemmen voor en 194 tegen en kreeg opmerkelijk ook de steun van drie Republikeinen. De tekst roept Donald Trump op om elke militaire actie tegen Iran “stop te zetten” bij gebrek aan een akkoord van het Congres.

Eerder had de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, in een brief aan de Democraten in het Huis al de “provocerende en onevenredige militaire luchtaanval” van de regering Trump jegens “Iraanse hooggeplaatste militaire functionarissen” gehekeld. “Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar door het risico op een ernstige escalatie van de spanningen met Iran”, luidde het.

Het is weinig waarschijnlijk dat de resolutie ook een stemming in de Senaat overleeft, aangezien daar de Republikeinen, de partijgenoten van Trump, in de meerderheid zijn.