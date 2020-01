Andorra wil lid worden van IMF

Andorra wil lid worden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het Europese dwergstaatje, gelegen tussen Spanje en Frankrijk, heeft daarvoor een officiële aanvraag ingediend. Volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zal het verzoek in behandeling worden genomen.

Andorra was de afgelopen jaren al in gesprek met het IMF over een toetreding. Het land werkte tegelijkertijd aan economische en financiële hervormingen. Als Andorra, dat overigens geen lid is van de Europese Unie, daadwerkelijk toe mag treden tot het IMF, zou dat het eerste nieuwe lid zijn sinds 2016. Toen kwam Nauru erbij, een kleine eilandstaat in de Grote Oceaan. De laatste Europese nieuwkomer dateert alweer van 2009, toen Kosovo het IMF-lidmaatschap verkreeg. Het fonds telt momenteel 189 leden.

Het IMF werd in 1945 opgericht. Het doel was na de Tweede Wereldoorlog een nieuw economisch systeem in de wereld op te bouwen, dat op stabiele wisselkoersen was gebaseerd. De organisatie met hoofdkantoor in Washington is vooral bekend doordat het bij financiële crises ingrijpt. Het fonds helpt landen in problemen met kredieten. Daaraan zijn strenge voorwaarden verbonden, zoals sanering van de overheidsfinanciën. Bij de aanpak van de Griekse schuldencrisis speelde het IMF ook een belangrijke rol.