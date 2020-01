Buschauffeur krijgt zeven messteken, maar werkt toch nog rit af

Kontich / Lier -

Een buschauffeur is donderdag in de vooravond in Kontich aangevallen door een reiziger met een mes. De man moest zeven messteken incasseren. Ondanks zijn verwondingen zette de chauffeur zijn rit richting Lier verder. Nadien keerde hij nog terug naar de stelplaats in Tisselt. Daar werden de hulpdiensten gealarmeerd. De dader is voorlopig spoorloos.