Videobeelden tonen moment waarop raket inslaat op Oekraïens vliegtuig voor crash

Het lijkt een uitgemaakte zaak dat het Oekraïens vliegtuig dat woensdag vlak na het vertrek uit Teheran crashte, uit de lucht geschoten werd. The New York Times kreeg een video in handen waarop de inslag van een raket op een vliegtuig te zien is. Volgens de Amerikaanse krant zijn de beelden onderzocht en gaat het wel degelijk om dat vliegtuig.

Het filmpje werd een dag na de crash gepost in een publiek kanaal van berichtenapp Telegram. Wat daarop te zien is, laat niets aan de verbeelding over: je ziet een raket door de lucht zoeven en vervolgens ontploffen wanneer ze op een vliegtuig belandt. Vervolgens vliegt het brandende vliegtuig verder.

The New York Times onderzocht de beelden en zegt dat het zeker is dat het gaat om echte beelden van het Oekraïens vliegtuig dat woensdag gecrasht is. Ze zouden gemaakt zijn vanuit Parand, een Iraanse stad die op ongeveer 10 kilometer van de luchthaven Imam Khomeini in Teheran gebouwd werd. Het vliegtuig kwam 15 kilometer na het vertrek tot stilstand, wat volgens de Times wel degelijk mogelijk maakt dat de beelden vanuit Parand opgenomen zijn.

Ook het journalistiek netwerk Bellingcat heeft de beelden in handen gekregen en is ervan overtuigd dat ze authentiek zijn en vanuit Parand gemaakt werden. Het gebruikte daarvoor geolocatie. Op de website kan je lezen hoe ze de beelden analyseerden en tot die conclusie kwamen.

Zowel de Amerikaanse veiligheidsdiensten als de Canadese premier Justin Trudeau zeiden donderdag ervan overtuigd te zijn dat het vliegtuig als dan niet accidenteel uit de lucht werd geschoten door iran. De Iraanse regering blijft volhouden dat het zo niet gegaan is en dat die beweringen deel uitmaken van “psychologische oorlogsvoering tegen Iran”.