Voormalige woordvoerder van Queen Elizabeth is boos op Harry en Meghan: “Hoe durven ze een stap terugzetten?”

De voormalige woordvoerder van Queen Elizabeth is boos op prins Harry en Meghan Markle. “Hoe durven ze een stap terug te zetten”, vroeg hij zich donderdag in Terzake af. Hij is kritisch voor het echtpaar. “Meghan heeft nog geen fractie meegemaakt van wat Diana meegemaakt heeft.”

Dickie Arbiter was verrast en ontgoocheld toen prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle beslisten om een stap terug te zetten als ‘senior royals’ en een andere rol te gaan vervullen binnen het Britse koningshuis. Ze zien af van hun dotatie en verplichtingen en verhuizen wellicht naar Noord-Amerika of Canada.

Maar na een nachtje slapen was die ontgoocheling omgeslagen in boosheid. “Hoe durven ze een stapje terug te zetten”, zei Arbiter, een voormalig woordvoerder van Queen Elizabeth, donderdagavond in Terzake. “Als vooraanstaande royals hebben ze taken en plichten te vervullen. Op hun huwelijk zeiden ze nog dat ze ernaar uitkeken om die te volbrengen. Nu hebben ze duidelijk beslist iets anders te doen.”

Diana

Foto: REUTERS

Dat prins Harry de beslissing neemt uit vrees dat zijn vrouw hetzelfde lot zou wachten als zijn moeder, prinses Diana, daar heeft Arbiter wel begrip voor. “Maar sommige mensen beginnen de berichtgeving van de tabloids over Harry en Meghan nu te vergelijken met die over Diana, maar die komt helemaal niet in de buurt. Diana werd achtervolgd en opgejaagd door de media. De paparazzi maakte jacht op haar, ze werd overal gefotografeerd. Meghan heeft daar nog geen fractie van meegemaakt.”

Er zijn wel slechte dingen over haar geschreven, waarvan een deel volgens Harry en Meghan niet waar is. “Maar dat hadden ze vooral aan zichzelf te danken”, zei Arbiter. “Zo ging Meghan eens naar New York voor een babyshower. Daar is niets mis mee, maar er naartoe vliegen met een privéjet is wel fout. Want ze namen het altijd op voor het klimaat en zeiden dat ze het mee wilden redden, maar op deze manier gingen ze in tegen hun eigen woorden. Meghan deed dat zelfs drie keer. Ze maakten dus wel wat fouten, en dan kan je kritiek verwachten.”

Arbiter haalt ook het bezoek aan Zuid-Afrika aan, een moment waarop lovend over de royals geschreven werd. “Tot de voorlaatste dag van het bezoek, toen Harry de Britse pers aanviel”, aldus Arbiter. “Dat was een domper na een mooi bezoek. Een groot deel van de schuld ligt dus bij henzelf.”

Financieel onafhankelijk

Foto: AFP

Harry en Meghan kondigden ook aan afstand te doen van hun dotaties en zelf te zullen voorzien in hun financiën. Is dat realistisch? “Harry heeft veel geld. Hij is niet arm”, zei Arbiter. “Hij heeft veel geërfd van zijn moeder en grootmoeder. Meghan heeft ook veel verdiend tijdens haar acteercarrière. Nu woonden ze gratis en al hun kosten werden betaald door prins Charles. Ze hebben wel geld, maar hoe lang kun je die levensstijl volhouden zonder geld te verdienen? Gaan ze werken? Gaan ze de commerciële weg op? Wat gaan ze dan doen? Daarop hebben we nog geen antwoord.”

Ook waar ze gaan wonen, is nog niet duidelijk. “En wie zal betalen voor hun beveiliging? Ze hebben de praktische gevolgen van hun beslissing nog niet eens bekeken.”

Niet op de hoogte

Queen Elizabeth viel uit de lucht en was volgens de Britse pers bedroefd toen ze de beslissing hoorde, maar volgens Arbiter werd prins Charles rond Kerstmis wel op de hoogte gebracht. “Hij heeft Harry gewaarschuwd en hem de raad gegeven om over alles nagedacht te hebben en overal antwoorden op te hebben”, aldus Arbiter. “Maar hij heeft de beslissing aangekondigd zonder dat te doen. De Queen is bovendien ontgoocheld dat Harry niet eens het fatsoen had om haar op de hoogte te brengen. Ze kan hem niet tegenhouden nu.”

De verhuizing betekent niet dat de slechte berichtgeving in de pers zal stoppen, nu ze alleen nog met zelf gekozen journalisten zullen werken. “Het zal zeker niet stoppen.”