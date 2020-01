Meghan Markle is al naar Canada vertrokken, prins Harry blijft in Verenigd Koninkrijk om te onderhandelen over vertrek

Ligt de toekomst van prins Harry en Meghan Markle in Canada? Daar lijkt het vrijdag nog net iets meer dan de voorbije dagen op, want Meghan heeft volgens Britse krant het Verenigd Koninkrijk al verlaten en is naar Canada getrokken. Daar is ze herenigd met hun acht maanden oude zoontje Archie.

Drie dagen nadat de Britse royals bekendmaakten dat ze een stap terugzetten binnen het Brits koningshuis en hun tijd zullen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika, heeft Meghan Markle het VK al verlaten. Ze is naar Canada gevlogen, het land waar ze net een vakantie van zes weken doorgebracht hebben en waar ze naar alle verwachting ook zullen gaan wonen. Dat melden Britse krant.

Daar werd ze herenigd met hun acht maanden oude zoontje Archie. Die was daar bij een nanny achtergebleven na de vakantie van het echtpaar in het favoriete land van Meghan Markle, waar ze ook tijdens haar acteercarrière al woonde. Prins Harry is in het Verenigd Koninkrijk achtergebleven om te onderhandelen met zijn familie.

Vanuit officiële hoek klinkt het dat spoed gezet wordt achter het vinden van een oplossing voor Harry en Meghan. Onder meer waar ze gaan wonen, of ze gaan werken en hoe het met hun beveiliging zit zijn nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven.