KV Oostende volgt Amerikaanse piste voor overname

KV oostende komt zeker in buitenlandse handen. Voorzitter Frank Dierckens onderhandelt nog met 4 investeerders om geld te vinden voor een proflicentie. Een reële piste is een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Gisteren wou Frank Dierckens de geruchten over een Amerikaanse investeringsmaatschappij niet bevestigen, maar er is wel degelijk Amerikaanse interesse in KV Oostende. Het gaat om Amerikanen die al minstens één ploeg bezitten in een andere Europese competitie - wellicht in de Premier League - en KVO willen opwaarderen tot een opleidingsclub.

De vraag is hoeveel procent van de aandelen de Amerikanen willen overnemen. Als zij de partij zijn die zich voor 100 procent willen inkopen dan zijn ze aangebracht door CEO Patrick Orlans en staat Dierckens buitenspel. De voorzitter verkiest namelijk een overnemer waarbij hij 25 à 40 procent van zijn aandelen kan behouden en ook voorzitter kan blijven met een minderheidsparticipatie. Hij maakt zich sterk dat hij zo n deal - met lokale verankering - ook rondkrijgt. Wie wint de machtsstrijd?

Een andere vraag is ook wat er betaald moet worden voor KV Oostende. Dierckens stak zelf dik 5 miljoen in KV Oostende. Hij deed een kapitaalsverhoging en bezit 97 procent van de aandelen. Bij een overname wil hij dat geld (op termijn) graag terug. Als de Amerikanen 5 miljoen bieden is dat het geval, maar Dierckens wil genoegen nemen met minder dan de resterende aandelen die hij in handen houdt en daarna toch in waarde zouden stijgen.

Het is een complex verhaal. De nieuwe hoofdaandeelhouders zouden wel zorgen voor de 2,7 miljoen die tegen 15 februari nodig is voor de proflicentie voor komend seizoen en ze zouden borg staan voor de 6,2 miljoen euro schulden aan Coucke. Meer nog, Coucke zou ook de tribune willen verkopen aan de investeerders. Daarvoor betaalt KV Oostende nu het onrealistische bedrag van 1,2 miljoen euro huur per jaar.

Dierckens zei ons gisteren dat het moeilijk wordt om de deal aan te kondigen op de nieuwjaarsreceptie van 16 januari. Hij wil niet overhaast te werk gaan, maar hij heeft ook geen eeuwen de tijd meer. Volgende week zit hij alleszins samen met een potentiële koper. Maar of dat de Amerikanen zijn of een andere partij is niet duidelijk.

LEES OOK. Voorzitter Frank Dierckens verzekert voortbestaan KV Oostende als profclub, maar: “De club komt in buitenlandse handen”