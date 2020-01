6 op de 10 blijven zelfstandig in bijberoep door lager pensioen

60% van de Belgen die als zelfstandige in bijberoep actief zijn, zetten de stap niet naar zelfstandige in hoofdberoep omwille van het lagere pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta bij precies 1.936 Belgische zelfstandigen in september 2019.

58% van de zelfstandigen, zowel in hoofd- als bijberoep, raden aan om voor de leeftijd van 35 te starten met sparen voor het pensioen. Verder geeft 54% van de zelfstandigen aan door te werken na de pensioenleeftijd. De helft daarvan omdat ze graag werken, de andere helft omwille van hun financiële situatie.

6 op de 10 blijven zelfstandig in bijberoep vanwege pensioen

Zelfstandigen vinden net als andere Belgen pensioen belangrijk. 72% van de zelfstandigen laat zich door de onzekerheid rond de pensioenen niet tegenhouden om het als zelfstandige te wagen. Opvallend is wel dat 59% (ofwel 1 op 6) van de zelfstandige bijberoepers de pensioenregeling aanwijst als reden om de grote stap naar zelfstandigheid in hoofdberoep niet te zetten. Zij voelen zich comfortabeler met het vangnet van hun werknemerspensioen.

81% weet van zichzelf dat ze zich als hoofdberoeper meer zorgen zouden maken over hun pensioen. 60% van de zelfstandigen meent dat, mochten ze werknemer zijn, pensionering minder een zorg zou zijn.

67% hoofdberoepers is bezorgd over pensioenbedrag

Een andere bezorgdheid van de zelfstandigen is het pensioenbedrag: 67% van de hoofdberoepers is daar niet gerust in. Bij de bijberoepers is dat maar de helft (32%).

“Welke loopbaanbeslissingen welke impact op hun pensioen kunnen hebben, zelfstandigen zouden het graag weten. Maar zelfs de informatie over hun pensioen gebaseerd op hun concrete situatie vandaag, vinden ze niet of onvoldoende”, vertelt Els Schellens, Director Operations Starters en Zelfstandigen bij Acerta.

“Dat hoofdberoepers ongeruster zijn dan bijberoepers, heeft waarschijnlijk te maken met een gevoel van onzekerheid. Werknemer zijn wordt nog steeds ervaren als een soort zekerheid. Als je wordt ontslagen, dan kan je stempelen en blijf je pensioenrechten opbouwen. Daarnaast stopt het voor de meeste zelfstandigen bij het wettelijk minimumpensioen, terwijl werknemers vaak hoger uitkomen, omdat er ondanks het wettelijk minimum toch nog een verschil zit in de berekening. Grotere bedrijven bieden hun werknemers vaker ook voordelen aan zoals een groepsverzekering.”

