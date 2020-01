Twee uur file op Brusselse binnenring door ongeval in Ruisbroek

Op de Brusselse binnenring verliest het verkeer vrijdagochtend twee uur door een ongeval in Ruisbroek. Daar waren lange tijd, tijdens het drukste moment van de ochtendspits, twee rijstroken afgesloten. Intussen is er nog één rijstrook dicht voor het verkeer. Van Woutersbrakel tot de plaats van het ongeval is het aanschuiven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat het verkeer van het zuiden naar het noorden aanraadt om via de buitenring te rijden, in plaats van via de binnenring.