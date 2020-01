Vijf jaar geleden kwam Junior Malanda om het leven, Francky Dury herdenkt overleden poulain: “Ik had het echt voor die jongen”

Vandaag is het exact vijf jaar geleden dat Junior Malanda op 20-jarige leeftijd om het leven kwam in een tragisch auto-ongeval. Francky Dury, anderhalf seizoen lang zijn coach bij Zulte Waregem, herdenkt de belofteninternational op winterstage in Marbella, dezelfde plek als waar hij op 10 januari 2015 het tragische nieuws vernam. “Zijn glimlach zal ik nooit vergeten.”