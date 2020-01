LikeMe-bedenker schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van jonge dansers: vijf jaar cel

Antwerpen - De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft Bart V.O. (38) uit Boechout veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan de verkrachting en aanranding van jonge dansers. Een deel van de straf is met uitstel.

Het parket vorderde vorige maand vijf jaar cel tegen de 38-jarige Bart V.O. uit Boechout. De bedenker en choreograaf van het razend populaire Ketnetprogramma #LikeMe werd vervolgd voor verkrachting en aanranding van jonge dansers. Openbaar aanklaagster Tamara Muylle kon zich er wel in vinden dat een deel van de straf met probatie-uitstel zou zijn, zodat V.O. zich psychotherapeutisch kan laten begeleiden.

De rechtbank ging deels mee in die redenering en veroordeelde de choreograaf vrijdagochtend tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel. Aan dat uitstel zijn voorwaarden gekoppeld. Zo moet V.O. zich laten begeleiden voor zijn psychosociale en seksuele problematiek.

Naaktfoto’s

V.O. belandde in april 2019 achter de tralies nadat een klein jaar eerder een danser aangifte had gedaan bij de politie. De jongeman, J., vertelde dat hij in de periode 2004-2008 het slachtoffer was geworden van zwaar grensoverschrijdend gedrag. De jongeman vertelde dat hij meermaals betast werd door V.O. en dat hij de dansleraar oraal moest bevredigen na een cinemabezoek. “Anders zou hij me niet naar huis gebracht hebben.”

Behalve voor de aanranding en verkrachting van J. werd choreograaf Bart V.O. ook vervolgd voor zedenfeiten tegen andere jonge dansers. Hij zou een van hen in de broek betast hebben. Hij ontving en stuurde naaktfoto’s met twee andere jongens en begon een relatie met een 14-jarige danser. “Wie seks had, kreeg goede dansopdrachten, wie hem afwees, kreeg niets”, verklaarde een slachtoffer in het dossier. “We wisten wat je moest doen voor goede opdrachten.”

Aan twee slachtoffers moet V.O. een schadevergoeding betalen, voorlopig bedraagt die 3.500 euro.

