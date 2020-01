Chauffeur van De Lijn krijgt tien messteken en raakt levensgevaarlijk gewond, maar doet toch zijn rit uit

Kontich / Puurs-Sint-Amands - Het parket van Antwerpen is een onderzoek geopend naar een incident op een bus van De Lijn, waar een 58-jarige buschauffeur aangevallen werd en tien messteken kreeg. Hij ligt met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis. De dader wordt gezocht.

De 58-jarige buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands reed donderdagavond op het traject tussen Boom en Lier toen hij rond 17.10 uur aan het station van Kontich arriveerde. Hij was te vroeg en opende de deur van de bus om een sigaret te roken. Een 15-jarig meisje stapte op hem af om inlichtingen te vragen, en een man die nog gezocht wordt maakte van het moment gebruik om de buschauffeur aan te vallen.

De aanvaller gaf de chauffeur tien messteken, waarna die vluchtte en de chauffeur in shock zijn rit voortzette richting Lier. Pas in de stelplaats in Tisselt merkte hij de steekwonden op en belde hij de politie.

Tien steekwonden

In het ziekenhuis in Edegem stelden de artsen tien steekwonden in de buikstreek, in het rechterbovenbeen en in de armen vast, aldus het parket. “De verwondingen zijn levensbedreigend. Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis en kon nog maar kort verhoord worden.”

Van de dader is voorlopig geen spoor. Het onderzoek loopt.