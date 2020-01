Vrouw gewond nadat wagen ontploft in Aarschot

Aarschot - In Aarschot is woensdagavond een vrouw gewond geraakt toen haar wagen ontplofte. Dat meldt het Leuvense parket. De juiste oorzaak van die ontploffing is nog niet duidelijk, maar volgens de eerste vaststellingen zou er geen sprake zijn van kwaad opzet.

Het incident deed zich voor rond 19.15 uur in de Grotstraat in Aarschot. Een 33-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg had haar wagen daar geparkeerd om met haar honden te gaan wandelen in het Meetshovenbos. Toen de vrouw terugkwam bij haar wagen, zag ze dat er vlammen waren binnenin de auto. Ze wilde het portier openen om een brandblusser te nemen maar toen ze vlakbij de auto kwam, kwam die tot ontploffing en brandde volledig uit.

De vrouw werd met brandwonden aan gezicht en benen overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van haar honden was door de ontploffing weggelopen, maar werd teruggevonden.

Het parket stelde een branddeskundige en het labo aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Zij gingen donderdag ter plaatse, maar konden geen duidelijke oorzaak vinden. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken.