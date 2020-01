OM vordert internering voor beruchte tafelschuimster

Gent - Nadine W., de tafelschuimster die “de schrik van de kusthoreca” genoemd wordt, riskeert een internering na vijf feiten in Gent. Dat vordert het openbaar ministerie, “Ze leeft duidelijk in haar eigen denkwereld”, klinkt het. “En kan soms onvoorspelbaar agressief zijn.”

“Ze kreeg de titel ‘schrik van de horeca’, maar die term is op haar helemaal niet van toepassing”, opperde de advocaat Peter Gonnissen bij de eerste verschijning van Nadine W. in de Gentse correctionele rechtbank. Nadine W. zit ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. De vrouw zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit, minstens tot 2026. In de Gentse rechtbank riskeert ze de internering na vijf feiten in Gent.

De advocaat van W. vroeg voor de gunst van de opschorting. “Zij heeft een begeleiding nodig in plaats van een straf”, aldus Gonnissen. “Ze leeft op een andere planeet en kan zichzelf niet handhaven. Het gaat niet goed met haar, ze zit momenteel op het randje van een ziekenhuisopname.”

Aanklager Caroline Jonckers vordert de internering, “De gerechtspsychiater oordeelde dat de beklaagde lijdt aan een geestesstoornis, waardoor ze ontoerekeningsvatbaar is. Ze leeft in haar eigen wereld. De deskundige raadt een opname aan in een FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) aan. ”, klinkt het.

De forensisch psycholoog stelde vast dat W. momenteel een IQ van 58 zou hebben. De tafelschuimster werd op affectief en moreel vlak ook als apathisch omschreven. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de vrouw lijdt aan chronische psychotische stoornis.

De uitspraak valt op 14 februari.