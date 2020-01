Alcoholvrij bier bepaalt voortaan mee uw loon

De prijzen van een alcoholvrij biertje, een gebitsreiniging en een douchekop bepalen voortaan mee de verhogingen van lonen en uitkeringen in ons land. Ze zijn immers opgenomen in de indexkorf.

De consumptieprijsindex, waarop de inflatie is gebaseerd, wordt berekend op basis van een hele reeks producten en diensten. Dat heet de indexkorf. Om in de indexkorf te worden opgenomen, moeten producten een zeker gewicht hebben in de uitgaven van gezinnen. Die indexkorf wordt jaarlijks geëvalueerd om de samenstelling actueel te houden. De producten in de indexkorf bepalen mee de index, en op die manier de loonvorming.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) heeft het akkoord van de sociale partners over de aanpassingen voor dit jaar goedgekeurd. Ze leggen acht nieuwe diensten en producten in de indexmand: alcoholvrije bieren, een douchekop, een tafelloper, een gebitsreiniging, het vervangen en stockeren van zomer- en winterbanden, een dierenpension, een paraplu en een zonnebril. Twee producten vallen uit de korf: de draadloze vaste telefoon en het zonnebankabonnement.

Nog nieuw is dat de meetmethode voor de private huur, een belangrijk onderdeel in de indexkorf, wordt verfijnd. Tot nu toe werd voor die meting een steekproef van ongeveer 2.000 huurwoningen gebruikt, maar dat liep niet vlot. Nu wordt de berekening gemaakt op basis van een volledige databank van de FOD Financiën. Jaarlijks worden daarin ruim 200.000 nieuwe contracten geregistreerd.