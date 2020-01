Twee doden bij zwaar ongeval op A12: ongeval gebeurde ’s nachts en werd pas uren later opgemerkt

Berendrecht - Op de A12 is een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Zandvliet, in de richting van Antwerpen. Daarbij vielen twee doden, bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde wellicht donderdagavond, maar werd ’s ochtends pas opgemerkt.

Rond 8.30 uur verwittigde een vrachtwagenchauffeur de hulpdiensten. Die had een wagen op zijn dak zien liggen achter een betonblok. Wellicht daarom was hij niet goed te zien vanop de weg. Het ongeval zou donderdagnacht gebeurd zijn, en dus lag hij er al enkele uren toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

In de auto met Nederlandse nummerplaten, die op een vangrail geknald was, vonden de hulpdiensten één overleden persoon. Naast de wagen lag nog een dode: die was wellicht uit het voertuig geslingerd. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie is een onderzoek gestart, onder meer om uit te klaren of er nog andere partijen betrokken zijn.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Twee rijstroken werden even versperd, maar de hinder blijft beperkt omdat de afhandeling vooral naast de rijbaan gebeurt.